Serie D Sammaurese a caccia della prima vittoria

(Di domenica 6 ottobre 2024) Finora con le squadre toscane non è andata molto bene alla: pareggio col Prato e sconfitta, una settimana fa, col Tuttocuio. Oggi, i giallorossi devono assolutamente cambiare rotta visto che battere lo Zenith Prato vorrebbe dire risalire la classifica e mettere in cassa la. Anche oggi Mirko Taccola deve fare i conti con l’assenza di Pacchioni che ne avrà ancora per qualche settimana, torna disponibile invece Sedioli e la sua esperienza può essere molto utile. Torna a disposizione anche Riccardo Manuzzi che potrebbe affiancare Maltoni in un centrocampo che dovrà cercare di proporre manovre offensive efficaci. Si incontrano due delle squadre che hanno segnato meno: due reti come il Fiorenzuola, probabile quindi che chi segna per primo si prenda tutta la posta. (Ilrestodelcarlino)