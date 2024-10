Serie A2, la Gruppo Mascio Orzinuovi espugna il parquet della Sella Cento (Di domenica 6 ottobre 2024) Una vittoria costruita nei dettagli: il Gruppo Mascio Orzinuovi passa nella trasferta di Cento con il punteggio di 86 a 84. Sul parquet della Baltur Arena, infatti, gli orceani riescono ad avere la meglio della Sella Cento nella sfida valevole come terza giornata di Serie A2 Old Wild West (Di domenica 6 ottobre 2024) Una vittoria costruita nei dettagli: ilpassa nella trasferta dicon il punteggio di 86 a 84. SulBaltur Arena, infatti, gli orceani riescono ad avere la meglionella sfida valevole come terza giornata diA2 Old Wild West (Bresciatoday.it)

Bresciatoday.it - Serie A2, la Gruppo Mascio Orzinuovi espugna il parquet della Sella Cento

