Sammy Basso è morto aveva 28 anni Era il più longevo malato di progeria

È morto Sammy Basso, era il malato di progeria più longevo al mondo: aveva 28 anni - La sua patologia, che proprio Sammy ha contribuito a far conoscere al mondo, causa l’invecchiamento precoce delle cellule e dell’organismo, ma non del cervello. Come si sottolinea sul sito della stessa associazione, Sammy Basso era “conosciuto per le molte apparizioni televisive e interviste ... (Ilfattoquotidiano)

