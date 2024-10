Salvini dopo i cori contro Tajani: "Non stiamo giocando, sono amici e alleati" (Di domenica 6 ottobre 2024) “Chiedo scusa a nome loro. Ogni alleato è un amico”. Lo dice Matteo Salvini a proposito dei cori contro Antonio Tajani nel corso della manifestazione dei giovani a Pontida. Non stiamo giocando, non possiamo scherzare. Gli avversari non sono in maggioranza, sono fuori. Antonio Tajani è un amico e un alleato, come Giorgia Meloni”. Lo dice Matteo Salvini durante il suo intervento alla manifestazione dei giovani della Lega a Pontida.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev (Di domenica 6 ottobre 2024) “Chiedo scusa a nome loro. Ogni alleato è un amico”. Lo dice Matteoa proposito deiAntonionel corso della manifestazione dei giovani a Pontida. Non, non possiamo scherzare. Gli avversari nonin maggioranza,fuori. Antonioè un amico e un alleato, come Giorgia Meloni”. Lo dice Matteodurante il suo intervento alla manifestazione dei giovani della Lega a Pontida.Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev (Liberoquotidiano)

Cittadinanza,a Pontida cori contro Tajani.Salvini si scusa:sono 4 scemi - Roma, 5 ott. (askanews) – Forza Italia non fa a tempo a presentare a Milano, con il suo segretario nazionale Antonio Tajani, che tra l’altro ribadisce più di una volta che la proposta è già stata inviata ai capigruppo di maggioranza, lo Ius Italiae – l’iniziativa azzurra sulle nuove regole per ... (Ildenaro)

Cori contro Tajani, Salvini a Lega giovani: "Non stiamo giocando. Lui e Meloni amici e alleati" - Lo dice Matteo Salvini a proposito dei Cori contro Antonio Tajani nel corso della manifestazione dei giovani a Pontida. Non stiamo giocando, non possiamo scherzare. Lo dice Matteo Salvini durante il suo intervento alla manifestazione dei giovani della Lega a Pontida. Antonio Tajani è un amico e un ... (Iltempo)

Cori contro Tajani, Salvini a Lega giovani: "Non stiamo giocando. Lui e Meloni amici e alleati" - Lo dice Matteo Salvini durante il suo intervento alla manifestazione dei giovani della Lega a Pontida. (Agenzia Vista) Bergamo, 05 ottobre 2024 “Chiedo scusa a nome loro. Lega giovani Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. Gli avversari non sono in maggioranza, sono fuori. Ogni alleato è un ... (Liberoquotidiano)