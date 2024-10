Promozione La capolista Cubino in trasferta a Casalguidi

(Di domenica 6 ottobre 2024) Queste le gare della 5ª giornata didi oggi alle 15.30. Girone A. Al "Nuovo Barni" per lasi prospetta una sfida verità. La squadra del tecnico Bonciani sarà priva di Allegranti. Firenze Ovest-San Giuliano. L’Ovest cerca 3 punti casalinghi per foraggiare la classifica. Manca Mari con Marrani che potrebbe giocare dall’inizio. Girone B C.S. Lebowski-Geotermica. Miliani rinuncia a Burchielli, Sternini e Magnolfi; c’è Nicolosi. S. Miniato Basso-Cerbaia. Per Sacconi c’è in dubbio Mazzoni, da valutare prima della gara. Montelupo-Ginestra F.na. La squadra di casa sarà senza Ferrmaca, la Ginestra priva di Geri. Girone C A.G. Dicomano-Luco. Dopo la Coppa, il Dicomano cerca la rivincita senza Aprea e Fabbri. Luco senza Privitera e Gabbrielli. Casentino Academy-Fiesole. Il Fiesole insenza Rachidi ma recupera Mariotti. (Sport.quotidiano)