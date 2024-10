Prima Categoria / Filottranese e Borghetto non rischiano: 0-0 al “San Giobbe” (Di domenica 6 ottobre 2024) Pareggio giusto tra le formazioni di Strappini e Luchetta, che restano a 3 punti dalla vetta in questo equilibrato inizio del girone B FILOTTRANO, 6 ottobre 2024 – Finisce 0-0 il posticipo della 3^ giornata del girone B di Prima Categoria tra Filottranese e Borghetto. Le due squadre raccolgono così un giusto punto a testa, restando entrambe al quinto posto, insieme a Marzocca, Pietralacroce, Labor e Ostra. I biancorossi di casa hanno approcciato la partita bene fin da subito, cercando di dominare il gioco e creando diverse occasioni da rete. In particolare Morresi è riuscito a intercettare un colpo di testa di Coppari. Il Borghetto, attendista, è riuscito comunque a creare delle buone trame in mezzo al campo. Nella ripresa la squadra di Luchetta è partita meglio, ma alla distanza la Filottranese è riuscita a riprendere in mano le redini del match. (Di domenica 6 ottobre 2024) Pareggio giusto tra le formazioni di Strappini e Luchetta, che restano a 3 punti dalla vetta in questo equilibrato inizio del girone B FILOTTRANO, 6 ottobre 2024 – Finisce 0-0 il posticipo della 3^ giornata del girone B ditra. Le due squadre raccolgono così un giusto punto a testa, restando entrambe al quinto posto, insieme a Marzocca, Pietralacroce, Labor e Ostra. I biancorossi di casa hanno approcciato la partita bene fin da subito, cercando di dominare il gioco e creando diverse occasioni da rete. In particolare Morresi è riuscito a intercettare un colpo di testa di Coppari. Il, attendista, è riuscito comunque a creare delle buone trame in mezzo al campo. Nella ripresa la squadra di Luchetta è partita meglio, ma alla distanza laè riuscita a riprendere in mano le redini del match. (vallesina.tv)

