Presidenziali Usa è caccia agli indecisi | chi determinerà la sfida tra Harris e Trump

(Di domenica 6 ottobre 2024) Per capire il voto americano serve un po’ di matematica. Per essere eletto presidente servono milioni di voti, ma soprattutto servono i voti “giusti”. Si entra al 1600 di Pennsylvania Avenue, infatti, solo grazie al sistema del collegio elettorale. Un meccanismo che prevede l’assegnazione di “grandi elettori” in base ai voti popolari raccolti nei vari Stati. Ogni Stato ha un numero di grandi elettori proporzionale alla popolazione. Così la California, che ha quasi 40 milioni di abitanti, porta in dote 54 grandi elettori, mentre il Wyoming coi suoi 581 mila residenti nel porta tre. Un candidato per vincere deve portare a casa almeno 270 grandi elettori. E quindi, un po’ come a risiko, deve vincere negli Stati che assegnano i grandi elettori con il meccanismo ultra maggioritario del winner take all, cioè chi prende la maggioranza dei voti vince il banco. (Lettera43)