Premier League: Chelsea fermato dal Nottingham, pareggiano Aston Villa e United

Prosegue la settima giornata di Premier League 2024/2025. Si ferma la striscia cinque vittorie consecutive (3 in campionato, 1 in Carabao Cup e 1 in Champions) del Chelsea. I Blues non vanno oltre l'1-1 in casa contro un coraggioso Nottingham. Succede tutto nel secondo tempo a Stamford Bridge con Wood che porta avanti gli ospiti al 49?. Gli risponde otto minuti dopo Madueke, che torna al gol dopo la tripletta contro i Wolves del 25 agosto. Nel finale l'undici di Maresca non riesce a piazzare il colpo per restare in scia a Liverpool (18 punti), Manchester City (17 punti) e Arsenal (17 punti). Chelsea che è al quarto posto appaiato all'Aston Villa con 14 punti. Villans che hanno pareggiato 0-0 con il Manchester United. Partita chiusa e con poche occasioni e che fa sicuramente più contento ten Hag di Emery.

