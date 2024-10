Parole nude e crude Con contrattempo

(Di domenica 6 ottobre 2024) In questo viaggio nel mondo dellescritte vi abbiamo raccontato aneddoti che riguardavano scrittori di fama planetaria. Poco ci siamo occupati di quel mondo che corre accanto alle grandi firme, ma che contribuisce in maniera sostanziale a tener vivo l’interesse sui protagonisti dell’editoria. Leonardo Cendamo è un fotografo di grande esperienza. Ha immortalato registi e attori di Hollywood, vincitori di premi letterari e la quasi totalità degli autori nazionali e internazionali. Leonardo è una persona piacevole e gentile. Indossa con gusto abiti poco convenzionali e, professionalmente, è un vero portento. La prima volta che mi fece un servizio fotografico venne a Lerici in inverno. Ci recammo in riva al mare e potete immaginarvi il sottoscritto: davanti a un obiettivo sembro la pubblicità dell’imbarazzo. (Quotidiano)