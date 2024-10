Parificazione accise diesel-benzina, Conftrasporto-Confcommercio: «Sarebbe un errore» (Di domenica 6 ottobre 2024) Il presidente di Conftrasporto-Confcommercio, Pasquale Russo è molto critico riguardo la possibilità che il Governo alzi la accise del diesel per portarle sullo stesso livello della benzina. «Se il governo aumenterà le accise sul gasolio, sarà un errore con conseguenze gravi per il sistema paese» (Di domenica 6 ottobre 2024) Il presidente di, Pasquale Russo è molto critico riguardo la possibilità che il Governo alzi ladelper portarle sullo stesso livello della. «Se il governo aumenterà lesul gasolio, sarà uncon conseguenze gravi per il sistema paese» (Padovaoggi)

Quanto costerà davvero l’aumento delle accise sul diesel - Per due ragioni: per adeguarsi alle richieste europee sui sussidi ambientali dannosi, ma soprattutto per fare cassa. L'articolo Quanto costerà davvero l’aumento delle accise sul diesel sembra essere il primo su LA NOTIZIA. Tradotto, vorrebbe dire “un maggiore esborso per le famiglie stimato a ... (Lanotiziagiornale)

Carburanti, l’aumento delle accise del diesel costrebbe 70 euro a famiglia: tutti i conti - L’ipotesi allo studio del governo Meloni introdurrebbe un principio di allineamento delle aliquote fiscali che tenga conto delle raccomandazioni della Commissione europea in materia di sussidi ambientali dannosi (SAD)” che, secondo il MEF, “non si tradurrà nel semplice innalzamento delle accise sul ... (Thesocialpost)