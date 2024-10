Papa Francesco nomina 21 nuovi cardinali nel segno dell’universalità della Chiesa Quattro gli italiani

(Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ottobre 2024 – Torino torna sedezia, mentre la Laguna resta ancora senza berretta rossa, nonostante la tradizione, quella con la t minuscola come ci ha abituato in questi anni, più sensibile nel promuovere le periferie che le sedi storiche. Al palo, con il patriarca di Venezia,Moraglia, restano ancora una volta anche gli arcivescovi Vincenzo Paglia, presidentePontificia Accademia per la Vita, e Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per la Nuova Evangelizzazione, uomo forte di Bergoglio nell'organizzazione del prossimo Giubileo. Per i tre alti prelati a questo punto si riducono al lumicino le speranze di entrare in Conclave sotto il pontificato dell'87enneche oggi, al termine dell'Angelus, ha annunciato, per l'8 dicembre, festa dell'Immacolata concezione, il suo decimo e assai sostanzioso concistoro. (Quotidiano)