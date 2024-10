Le scuse (a metà) di Naomi Campbell sullo scandalo del suo ente di beneficenza: «Accetto le mie responsabilità» (Di domenica 6 ottobre 2024) Naomi Campbell fa mea culpa (ma solo in parte) per lo scandalo dei fondi raccolti a scopi benefici e spesi in spa e hotel di lusso. Un portavoce di Fashion for Relief, l’ente fondato dall’attrice e top model britannica, ha detto al Guardian che Campbell «riconosce e accetta la sua responsabilità» in quanto fiduciaria dell’associazione, ma ribadisce che «non si è mai impegnata in alcuna forma di cattiva condotta finanziaria». Secondo il portavoce di Fashion for Relief, Campbell non avrebbe mai ricevuto pagamenti per il suo coinvolgimento con l’ente benefico e, al contrario di quanto trapelato, non avrebbe mai coperto spese personali usando i soldi dell’organizzazione. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 6 ottobre 2024)fa mea culpa (ma solo in parte) per lodei fondi raccolti a scopi benefici e spesi in spa e hotel di lusso. Un portavoce di Fashion for Relief, l’fondato dall’attrice e top model britannica, ha detto al Guardian che«riconosce e accetta la sua» in quanto fiduciaria dell’associazione, ma ribadisce che «non si è mai impegnata in alcuna forma di cattiva condotta finanziaria». Secondo il portavoce di Fashion for Relief,non avrebbe mai ricevuto pagamenti per il suo coinvolgimento con l’benefico e, al contrario di quanto trapelato, non avrebbe mai coperto spese personali usando i soldi dell’organizzazione.

Naomi Campbell ammette (in parte) l’errore sullo scandalo beneficenza - “Non si è mai impegnata in alcuna forma di cattiva condotta finanziaria” ha ribadito. Le scuse di Naomi Campbell per il caso “Fashion for Relief” Il mondo dello spettacolo non è fatto solo di glamour e riflettori. “Riconosce e accetta la sua responsabilità. Unicef ??non è stato incluso nell’invito ... (Dilei.it)

Le scuse (a metà) di Naomi Campbell sullo scandalo del suo ente di beneficenza : «Accetto le mie responsabilità» - Se l’attrice britannica ha commesso un errore, ha provato ad argomentare il portavoce dell’ong, è stato quello di «non impegnarsi attivamente nelle operazioni quotidiane dell’organizzazione come avrebbe dovuto». Eppure, i numeri raccolti dalla Charity Commission for England and Wales, l’ente di ... (Open.online)

Lo scandalo che ha travolto la carriera di Naomi Campbell - Lo scandalo che ha travolto Naomi Campbell e le altre fiduciarie di Fashion For Relief, Veronica Chou e Bianka Hellmich, ha costretto l’ente benefico a versare oltre £400. Tra chi ne ha apprezzato le scuse, e chi ha giudicato le sue parole (e le sue lacrime) come affettate e tardive, l’opinione ... (Lifeandpeople.it)