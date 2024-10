Juventus-Cagliari 1-1, decidono i rigori di Vlahovic e Marin (Di domenica 6 ottobre 2024) TORINO - E' finita in parità, 1-1, la sfida tra Juventus e Cagliari del settimo turno di Serie A 2024/2025. Alla Juve non è riuscita l'ottava vittoria di fila all'Allianz Stadium di Torino contro gli isolani, nonché la terza consecutiva in stagione tra campionato e coppa. Per il Cagliari, invece, è (Di domenica 6 ottobre 2024) TORINO - E' finita in parità, 1-1, la sfida tradel settimo turno di Serie A 2024/2025. Alla Juve non è riuscita l'ottava vittoria di fila all'Allianz Stadium di Torino contro gli isolani, nonché la terza consecutiva in stagione tra campionato e coppa. Per il, invece, è (Ilgiornaleditalia)

Ilgiornaleditalia - Juventus-Cagliari 1-1 decidono i rigori di Vlahovic e Marin

Juventus-Cagliari 1-1, decidono i rigori di Vlahovic e Marin - Alla Juve non è riuscita l'ottava vittoria di fila all'Allianz Stadium di Torino contro gli isolani, nonché la terza consecutiva in stagione tra campionato e coppa. TORINO - E' finita in parità, 1-1, la sfida tra Juventus e Cagliari del settimo turno di Serie A 2024/2025. Per il Cagliari, invece, ... (Ilgiornaleditalia)

Juventus-Cagliari, rigore Conceicao: il commento di Thiago Motta sulla simulazione - Ne guadagneremmo tutti“. In merito alla simulazione, Thiago Motta ha aggiunto: “è una cosa di cui stiamo parlando da tempo, anche nelle riunioni con Rocchi: le simulazioni non fanno bene al gioco. Ma se è simulazione, giusto così“. . “Non ho visto le immagini. Ma mi fido dell’arbitro, però ... (Calcioweb.eu)

Due rigori e un rosso per simulazione: la Juventus fermata in casa dal Cagliari. Thiago Motta: “Abbiamo fatto tutto noi” - Ma sicuramente ci sono altre cose che possiamo fare molto meglio per continuare a crescere nel nostro percorso. La squadra di Motta resta pure in dieci uomini nel finale per l’espulsione per doppia ammonizione di Conceicao all’89? e al 95?. “Nel primo tempo dopo il gol ci siamo limitati a ... (Ilfattoquotidiano)