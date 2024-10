Il raduno di Pontida 2024 | tra slogan Giù le mani da Salvini la guest star Orban e il debutto di Vannacci La diretta

(Di domenica 6 ottobre 2024)(Bergamo) – Oggi, domenica 6 ottobre, aè il giorno dello storicodella Lega. Il leader del Carroccio Matteoè pronto ad accogliere gli ospiti dellafestazione. Il premier ungherese Viktorè lapiù attesa della giornata, così come l'anno scorso fu Marine Le Pen. Ci saranno anche il portavoce di Vox, Jose Antonio Fuster, l'olandese Geert widers, il portoghese Andrè Ventura di Chega e l'austriaca Marlene Svazek di Fpo. Alla vigilia deldella Lega, incontrando i militanti junior del partito, a pochi metri dal “sacro suolo” della Padania, il segretario li ha incitati per mostrarsi all'altezza dell'occasione. Anche perché - non è secondario - lui rischia personalmente sei anni di carcere per il processo Open arms, come ricorda lodellafestazione: 'Difendere i confini non è reato’. (Ilgiorno)