Game Boy | The Box Art Collection la recensione

(Di domenica 6 ottobre 2024)Boy: The Box Artnon è un semplice libro. Non è nemmeno uno dei tanti compendi sul tema, una semplice raccolta di copertine corredate da testo e storie, né (senza nulla togliere all’operato di Bitmap Books) l’ennesimo lavoro perfetto di un editore che non sembra sbagliare un colpo.Boy: The Box Artè la celebrazione trionfale di una delle console più influenti, amate ed iconiche dell’intera storia del medium: un viaggio indimenticabile che, a spasso per il mondo delle box art più famose dei titoliBoy, ripercorre un pezzo di storia mai troppo lodata, quella dell’era d’oro del gaming portatile. Il tutto con un fascino tanto rispettoso quanto nostalgico: com’è giusto che sia, inutile nasconderlo, quando si parla della regina indiscussa delle handheld. (Game-experience)