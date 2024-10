Fiumicino celebra Sant’Ippolito: alla funzione anche il primo cittadino (Di domenica 6 ottobre 2024) Fiumicino -La comunità di Fiumicino, come da tradizione, ha partecipato alle celebrazioni in onore del Patrono Sant’Ippolito. La funzione religiosa è stata presieduta dal Vescovo della Diocesi di Porto e S. Rufina, Monsignor Gianrico Ruzza, affiancato da numerosi sacerdoti. Al rito hanno preso parte il Sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, l’Assessore Federica Poggio, l’Assessore Vincenzo D’Intino, una rappresentanza di consiglieri comunali e la Consigliera Regionale Michela Califano. Presenti le autorità militari e civili. La processione ha visto il passaggio delle reliquie di Sant’Ippolito, aperta dai gonfaloni del Comune e della Pro Loco. Durante il percorso, i partecipanti hanno sostato presso il conventino nel quale è custodito l’affresco dedicato al Santo. (Di domenica 6 ottobre 2024)-La comunità di, come da tradizione, ha partecipato allezioni in onore del Patrono. Lareligiosa è stata presieduta dal Vescovo della Diocesi di Porto e S. Rufina, Monsignor Gianrico Ruzza, affiancato da numerosi sacerdoti. Al rito hanno preso parte il Sindaco di, Mario Baccini, il Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, l’Assessore Federica Poggio, l’Assessore Vincenzo D’Intino, una rappresentanza di consiglieri comunali e la Consigliera Regionale Michela Califano. Presenti le autorità militari e civili. La processione ha visto il passaggio delle reliquie di, aperta dai gonfaloni del Comune e della Pro Loco. Durante il percorso, i partecipanti hanno sostato presso il conventino nel quale è custodito l’affresco dedicato al Santo. (Ilfaroonline)

