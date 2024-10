Ecco come la montagna dimenticata dall’Europa rinasce dal centro Italia Scrive Castelli

(Di domenica 6 ottobre 2024) Lanon è presente nella disciplina normativa della Comunità Europea. Le grandi pianure del Nord Europa (dalla Francia alla Germania, fino alla Polonia) hanno fatto dimenticare spesso l’orografia dell’Europa intera, che è fatta di una geografia diversa. Inil 66% del territorio è in collina o in. Non ce ne possiamo dimenticare (noila Spagna, la Grecia, o i Paesi dei nuovi confini balcanici a Est. Per fortuna il Governono, lo scorso 26 settembre, ha consegnato al Parlamento un disegno di legge per il riconoscimento e la valorizzazione delle zone montane. Lo ha annunciato con giusta soddisfazione il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, promotore del Ddl. Si tratta di un provvedimento fondamentale per avviare, finalmente, una vera e propria strategia per la