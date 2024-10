Clamoroso le Falkland possono tornare all' Argentina | il silenzio di Starmer

(Di domenica 6 ottobre 2024) L'impero britannico non esiste di fatto più dal secondo dopoguerra del Novecento. Eppure facendo girare il mappamondo, nell'Oceano Indiano e Atlantico ancora si scorgono arcipelaghi e isolette dal nome esotico con la scritta “Ing” tra parentesi. Ebbene, da qualche giorno uno di quegli “Ing” non c'è più, dopo che il primo ministro britannico, il laburista Keir, ha ceduto l'arcipelago di Los Chagos a Mauritius. L'accordo prevede che la base aerea situata sull'isola di Diego Garcia (quella usata dai bombardieri per colpire l'Iraq nelle due guerre del Golfo) resti in mano a Stati Uniti e Gran Bretagna. (Liberoquotidiano)