Ciclismo | il grande successo dell’Eroica Le bici i paesaggi l' amicizia

(Di domenica 6 ottobre 2024) Gaiole in Chianti (Siena), 6 ottobre 2024 – La due giornisi è conclusa e tra le migliaia di presenti ine senza che hanno invaso le strade di Gaiole in Chianti e il territorio della provincia di Siena c’erano anche quelli della prima volta venuti a conoscere questa magica manifestazione ormai di livello mondiale. Tra questi uncampione come Gianni Bugno che ha sfoggiato la maglia della Molteni, sigla che porta subito alla mente il nome di un campionissimo del pedale come è stato il belga Eddy Merckx. Eroica, festa dellasulle strade senesi. Tutte le foto “Lacletta, iattraversati con i chilometri di strade bianche, l’, ecco tre aspetti primari” la parole di Bugno e con lui un altro illustre iridato delcome Alessandro Ballan. (Sport.quotidiano)