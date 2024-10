Calvarese su Marcenaro in Inter-Torino: «Rosso inevitabile! 2 casi» (Di domenica 6 ottobre 2024) L’ex e oggi moviolista Paolo Calvarese ha commentato l’arbitraggio di Marcenaro in Inter-Torino. Analisi sull’espulsione a Maripan e su altri due episodi. inevitabile – Sulle colonne di Tuttosport, Paolo Calvarese commenta in questo modo la prestazione di Marcenaro in Inter-Torino: «Quarta presenza stagionale in Serie A per Matteo Marcenaro, arbitro genovese ormai instradato verso la promozione a Internazionale. In generale la soglia del fallo adottata dal direttore di gara è molto alta. Marcenaro fischia poco (alla fine saranno 15 falli), con equilibrio, e concedendo anche qualche bel vantaggio. L’episodio clou si verifica al ventesimo minuto del primo tempo: il cartellino Rosso a Guillermo Maripan. (Di domenica 6 ottobre 2024) L’ex e oggi moviolista Paoloha commentato l’arbitraggio diin. Analisi sull’espulsione a Maripan e su altri due episodi.– Sulle colonne di Tuttosport, Paolocommenta in questo modo la prestazione diin: «Quarta presenza stagionale in Serie A per Matteo, arbitro genovese ormai instradato verso la promozione anazionale. In generale la soglia del fallo adottata dal direttore di gara è molto alta.fischia poco (alla fine saranno 15 falli), con equilibrio, e concedendo anche qualche bel vantaggio. L’episodio clou si verifica al ventesimo minuto del primo tempo: il cartellinoa Guillermo Maripan. (Inter-news)

Lazio contro il Var, polemiche dopo la sconfitta a Firenze - La Lazio non ci sta. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, le polemiche non si placano. Il club biancoceleste contesta duramente le decisioni arbitrali, in particolare l'intervento del Var Abisso. I ...(informazione)

Fiorentina-Lazio, Calvarese: "Mano di Dodò? Vi spiego tutto" - Il fallo di mano di Dodò, secondo me è un episodio difficile perché le immagini sono poco chiare. C’è un calciatore che prova a tuffarsi in modo forse scorretto, perché a 50 centimetri da terra non si ...(laziopress)

Lazio, Calvarese: "Fallo di mano di Dodò? Episodio difficile, ma..." - Tra i tanti argomenti trattati da Gianpaolo Calvarese ai microfoni di Radio Laziale ... sennò è discrezionalità dell’arbitro. A me Marcenaro non è dispiaciuto, ma a livello disciplinare qualcosa ha ...(lalaziosiamonoi)