Bundesliga | Bayern Monaco ripreso allo scadere dal Francoforte

Il big match di giornata di Bundesliga finisce in parità. Il Bayern Monaco rimonta e poi si fa rimontare all'ultimo dall'Eintracht Francoforte. Al Deutsche Bank Park è 3-3 tra la prima e la seconda della classe. Avanti subito l'undici di Kompany con l'ex Napoli Kim (15'). Pochi minuti dopo arriva l'uno due dei padroni di casa che con Marmoush (22') ed Ekitike (35') si portano avanti. Arriva il gol del pareggio al 38' con l'altro centrale del Bayern, Upemecano. Nel secondo tempo Olise segna il 2-3, ma la doppietta di Marmoush al 94' firma il 3-3. Bayern primo con 14 punti insieme al Lipsia e Francoforte che è terzo con 13 punti.

