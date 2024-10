Bimba di un anno muore nel Genovese, era stata dimessa dal pronto soccorso (Di domenica 6 ottobre 2024) Genova, 6 ottobre 2024 – Una bambina di un anno è morta questa mattina in casa in un paese dell'entroterra di Genova. Ieri sera era stata portata al pronto soccorso di Lavagna per dolori addominali, ma dopo poche ore era stata poi dimessa dall’ospedale. L'allarme è scattato intorno alle 10.30, quando i soccorsi sono stati chiamati perché la piccola lamentava un dolore addominale. L'intervento di 118 e Croce Rossa era partito in codice verde per un problema gastroentologico, ma le condizioni della bambina si sono aggravate rapidamente. Inutile anche l’intervento dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco. La procura di Genova ha aperto un fascicolo, sarà disposta l'autopsia e sarà sequestrata la cartella clinica del ricovero al pronto soccorso. (Quotidiano) (Di domenica 6 ottobre 2024) Genova, 6 ottobre 2024 – Una bambina di unè morta questa mattina in casa in un paese dell'entroterra di Genova. Ieri sera eraportata aldi Lavagna per dolori addominali, ma dopo poche ore erapoidall’ospedale. L'allarme è scattato intorno alle 10.30, quando i soccorsi sono stati chiamati perché la piccola lamentava un dolore addominale. L'intervento di 118 e Croce Rossa era partito in codice verde per un problema gastroentologico, ma le condizioni della bambina si sono aggravate rapidamente. Inutile anche l’intervento dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco. La procura di Genova ha aperto un fascicolo, sarà disposta l'autopsia e sarà sequestrata la cartella clinica del ricovero al

Quotidiano - Bimba di un anno muore nel Genovese era stata dimessa dal pronto soccorso

Bimba di un anno muore per un malore vicino a Genova. Ieri era stata dimessa dal pronto soccorso - Aperto un fascicolo per accertamenti per far luce sulle cause dell’accaduto, l’ipotesi più probabile è quella di una malformazione congenita. L'articolo Bimba di un anno muore per un malore vicino a Genova. Qui il pronto soccorso pediatrico è gestito dal Gaslini, centro di eccellenza per le ... (Ilfattoquotidiano)

La squalifica a quattro di Paul Pogba è stata ridotta e potrebbe tornare l’anno prossimo - Altro su @MailSport — Sami Mokbel (@SamiMokbel81_DM) 4 ottobre 2024 Quando è stata annunciata la punizione, Pogba ha dichiarato in un comunicato: “Oggi sono stato informato della decisione del Tribunale nazionale antidoping e credo che il verdetto non sia corretto. È stato richiamato all’Old ... (Justcalcio)

Bonus scuola alle famiglie che iscrivono i figli alle paritarie, la proposta fa discutere. Settore non statali in crisi: ne chiudono 200 ogni anno, ma aumentano gli iscritti alla Secondaria - Fa discutere la proposta avanzata dal gruppo di associazioni di genitori, tra cui MOIGE, FAES, AGE, Articolo 26 e Generazione Famiglia, di sostenere con il Buono scuola tutte le famiglie, indipendentemente dal reddito, nella scelta della scuola paritaria considerata più idonea per i propri figli. ... (Orizzontescuola)

Il Papa annuncia 21 nuovi cardinali: 4 italiani, il più vecchio ha 99 anni. Dall’Iran all’Indonesia, c’è anche un maratoneta - La Chiesa avrà ventuno nuovi cardinali. Il Papa all’Angelus ha annunciato che l’8 dicembre si terrà un Concistoro per la creazione dei nuovi cardinali, che arrivano da tutte le parti del mondo. Mykola ...(ilfattoquotidiano)

Rocco Siffredi, età, vita privata, carriera e l'amore per Rosa Caracciolo: chi è il pornoattore ospite a Verissimo - Rocco Siffredi, l'attore porno italiano più famoso di sempre, è atteso oggi a Verissimo per raccontare la sua storia, la sua carriera e il suo matrimonio con Rosa ...(leggo)

L'ultimo viaggio di Mario Marchesan: muore a 69 anni sulla strada del cammino di Santiago - Migliaia di chilometri percorsi rigorosamente a piedi ma per Mario l'ultimo viaggio verso il "Cammino di Santiago" si è rivelato fatale. Mario Marchesan, 69 anni, un ...(ilgazzettino)