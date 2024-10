Attacco terroristico alla stazione centrale degli autobus di Beersheba | un morto e undici feriti

(Di domenica 6 ottobre 2024), Israele – Unha scosso la città dioggi, 6 ottobre, presso la. Secondo quanto riportato dal servizio di ambulanza Magen David Adom, il bilancio attuale è di una vittima, una giovane donna di 25 anni, e 11. Dettagli dell’Il terrorista, la cui identità non è ancora stata resa nota, è stato ucciso dalle forze di sicurezza. Tra i, diversi sono stati trasportati al vicino ospedale di Soroka, dove si trovano in cura. Una donna sui vent’anni è attualmente in condizioni che variano da moderate a gravi, mentre quattro uomini, anch’essi intorno ai vent’anni, hanno riportato ferite da arma da fuoco di entità moderata. Altri cinque, colpiti da schegge di vetro o da traumi contundenti, sono stati classificati in condizioni buone. (Thesocialpost)