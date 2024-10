Arrivano i Portuali Montefano presi due ceffoni Serve il riscatto

(Di domenica 6 ottobre 2024) "Siamo attesi da una partita importante dopo una buona partenza e due". Stefano Bonacci,dente del, guarda alla gara delle 15.30 di oggi quando i viola riceveranno la visita deiDorica. Ilera partito con il piede giusto vincendo con Tolentino e Urbino, ma poi sono arrivate le sconfitte con Fabriano Cerreto e con K Sport Montecchio Gallo. "La squadra – spiega ildente – sta cercando un suo equilibrio, considerando i tanti giocatori arrivati in estate e il nuovo allenatore. Noi siamo convinti della bontà delle scelte fatte e per questa ragione c’è fiducia per il futuro". In settimana la società ha tesserato il mediano Matteo Marzuillo, un 2004 che aveva iniziato la stagione ad Avezzano (Serie D) dove aveva giocato anche l’anno precedente, totalizzando 23 presenze e un gol. (Sport.quotidiano)