Amici 24 puntata 6 ottobre con Gigi D’Alessio e Petit

(Di domenica 6 ottobre 2024) Le anticipazioni in vista delladi oggi del pomeridiano didi Maria De Filippi 24, ospiti in studioDopo che è stata formata la nuova classe di24, torna il pomeridiano su Canale 5, con la conduzione di Maria De Filippi. A conquistare un banco nella scuola sono stati per il ballo, nel team di Alessandra Celentano, Daniele, Chiara e Alessia, nel team di Deborah Lettieri invece Rebecca e Teodora, mentre in quello di Emanuel Lo Alessio e sienna. Per il canto sono con Lorella Cuccarini Luk3 e senza cri, con Anna Pettinelli Trigno e Nicolò, con Rudy Zerbi Alena, Diego, Ilan e Vybes. In studio sarà ospite, che dopo averci fatto ballare per tutta l’estate con Mammamì torna sul palco diper cantare il suo ultimo brano Lingerie (21co label per Warner music italy). (spettacolo.eu)