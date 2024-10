Abuso dei contratti a termine, il Tribunale di Genova condanna il Ministero al risarcimento danni. D’Aprile (Uil Scuola Rua): “Il governo deve intervenire” (Di domenica 6 ottobre 2024) Il Tribunale di Genova, accogliendo il ricorso presentato dall’Ufficio Legale Nazionale della UIL Scuola Rua, ha condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al risarcimento del danno per l’Abuso di contratti a termine. L'articolo Abuso dei contratti a termine, il Tribunale di Genova condanna il Ministero al risarcimento danni. D’Aprile (Uil Scuola Rua): “Il governo deve intervenire” . (Di domenica 6 ottobre 2024) Ildi, accogliendo il ricorso presentato dall’Ufficio Legale Nazionale della UILRua, hato ildell'Istruzione e del Merito aldel danno per l’di. L'articolodei, ildiilal(UilRua): “Il” . (Orizzontescuola)

DL Salva Infrazioni, subito cassati gli emendamenti Anief per assumere i precari: decisione affrettata, con il deferimento dell’Italia alla Corte di Giustizia UE in arrivo pluri-sanzioni per abuso dei contratti a termine - 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano - riguardanti il reclutamento e la stabilizzazione dei precari del comparto Istruzione e Ricerca. . Sono ... (Orizzontescuola)

Precari scuola: per la Cisl servono stabilizzazioni in organico e più assunzioni in ruolo - La Cisl Scuola si è espressa sul problema del precariato scolastico dopo il deferimento dell'Italia da parte dell'UE. Per il sindacato servono più posti in organico e più assunzioni in ruolo per elimi ...(ticonsiglio)