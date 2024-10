Volley maschile Superlega 2024 2025 | Monza lotta ma non basta Piacenza vince 3-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024)si impone in tre set (25-22, 26-24, 25-23) sul campo di una combattivanella partita valevole per la seconda giornata di andata del campionato didi. Dopo un avvio di match molto falloso, le due formazioni scaldano i motori e danno spettacolo all’Opiquad Arena di. I padroni di casa salgono di colpi nella seconda frazione, ma sprecano l’occasione di pareggiare i conti nel computo dei set. Gli uomini di Andrea Anastasi poi ritrovano continuità, i brianzoli rimontano nel finale di terzo set ma non. Nellapunto a puntodimostra maggiore lucidità e conquista così un’altra bella vittoria ed altri tre punti che valgono il primato momentaneo in classifica, in attesa delle partite della domenica.