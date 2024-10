Tragedia a Napoli | morta una ragazza di 19 anni in un incidente stradale a Secondigliano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 – Un terribileha sconvolto la città durante la notte tra venerdì e sabato. Unadi 19, originaria di Casoria, ha perso la vita in seguito a uno scontro frontale avvenuto in via Cupa dell’Arco, nella zona di, intorno all’1:20. Altre cinque persone, tutte giovani, sono rimaste ferite, fortunatamente senza gravi conseguenze. La dinamica dell’Secondo le prime ricostruzioni fornite dal reparto di Infortunisticadella Polizia Locale di, lo scontro si è verificato quando una vettura, guidata da un 22enne con a bordo tre passeggeri, procedeva in direzione Piazza Zanardelli. Giunta all’altezza del civico 40, la vettura si è scontrata frontalmente con un altro veicolo che proveniva dalla direzione opposta, condotto da un 19enne, a bordo del quale viaggiava anche unadi 23