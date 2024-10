Tale e Quale Show puntata 4 ottobre | chi ha vinto e prossime esibizioni

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 5 ottobre 2024) La terzadi, andata in onda questa sera, venerdì 4, ha visto come protagonisti, ovviamente, gli 11 concorrenti in gara, i quali si sono esibiti in nuove performance e duetti. In questo appuntamento, ad accompagnare Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello ci sono stati Pupo e Enrico Brignano. Cosa è accaduto nelladidel 4e commenti La prima esibizione della terzadiè stata quella di Simone Annicchiarico che ha imitato Renato Zero cantando «Sesso o esse». Esibizione apprezzata molto da Panariello, che è un esperto di Zero. Pupo, invece, ha sollevato qualche critica notando qualche imprecisione. Thomas ha imitato John Travolta con «Greased Lightnin» ottenendo una standing ovation.