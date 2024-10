Sinner che show oggi a Shanghai | Taro Daniel battuto in due set

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 – Jannik sul palcoscenico. Sì, perché la partita d’esordio al master 1000 dicontroè quasi un assolo del numero uno al mondo.cambia strategia, colpi e scende a rete, testando tutto il suo repertorio tennistico in un bel 6-1, 6-4. L’azzurro si guadagna così il turno successivo contro l’argentino Etcheverry. Il 23enne di Sesto Pusteria parte al servizio e mette subito la testa avanti. Il quarto game è la chiave che mette in cassaforte tutto il parziale: break dopo un errore di rovescio del giapponese e Jannik può prendere il largo. E’ una pura formalità poi per il due volte campione Slam tenere il proprio turno di servizio con facilità. E’ l’inizio di una serie di almeno una decina di punti di fila, impreziosita da discese a rete e pure una volée bassa di rovescio sulla riga che vale il secondo break e il 5-1.