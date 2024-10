Scuola Moda premiata come brand emergente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) "Cesena" è incoronata. Il riconoscimento è venuto dalla recentissima manifestazione "Milano Fashion week", nell’ambito della quale si è tenuta l’ottava edizione del Milano Fashion Show, il format ideato da Steven G. Torrisi che annualmente, nel corso della settimana dedicata al fashion nel capoluogo lombardo, mette in evidenza le eccellenze dellaitaliana e premia coloro che lasciano un segno indelebile nel settore grazie al loro contributo in fatto di creatività e artigianalità. La sfilata dei capi, presentati dalla conduttrice Rai Veronica Maja, si è tenuta nella Biblioteca Filologica, in via Clerici, accanto al Teatro alla Scala, la più antica associazione della città di Milano.