Retegui tris da animale d’area e da ex Ederson domina in mediana

(Di sabato 5 ottobre 2024) Bergamo. Le pagelle di Atalanta-Genoa 5-1: tutti i voti ai nerazzurri dopo il roboante successo contro i rossoblù, con la tripletta die i gol di De Roon ed. Atalanta-Genoa 5-1, le pagelle Carnesecchi ng – Altamente inoperoso e pure beffato sull’unico pericolo. De Roon 7 – Ormai perfettamente a suo agio come terzo di difesa, specialmente contro squadre schiacciate all’indietro. Gol strepitoso al volo da corner: la sua specialità. Hien 6.5 – Si mangia Pinamonti. Kolasinac 7 – Il baricentro bassissimo degli avversari gli consente di giocare sempre in proiezione offensiva, cosa che sa fare benissimo. Bellanova 6.5 – Presenza costante, magari senza risaltare, ma c’è sempre per offrire una soluzione. (78’ Palestra ng)7.5 – Un’esitazione iniziale che sembra una dimostrazione di normalità per una partita che di normale ha poco.