Qualificazioni Wta Wuhan 2024 | Bronzetti avanti in rimonta eliminata Trevisan

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Una vittoria e una sconfitta per il tennis italiano nelledel Wta 1000 di. A raggiungere il turno decisivo è stata Lucia, che ha sconfitto inla cinese Ma (numero 224 del mondo) con il punteggio di 1-6 6-1 6-4 dopo 2h01? di gioco. A contenderle l’accesso al main draw troverà la colombiana Camila Osorio.invece Martina, sconfitta in due set proprio da Osorio. 6-4 6-2 il punteggio dell’incontro, equilibrato solo per un set e durato 1h35?. MONTEPREMI COPERTURA TVWtainSportFace.