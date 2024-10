Parcheggi ’creativi’ per i camper Continua la polemica dei residenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) E’ una questione che va avanti da anni e, inspiegabilmente, nessuno cerca di porci un rimedio. Ilo di "Largo vittime del terrorismo e delle stragi" in via Fratelli Cervi, a sud di Porto d’Ascoli, dotato di 25 stalli per la sosta delle auto, torna ad essere un’area, ma senza alcun servizio dedicato: scarico reflue e carico acqua come elementi essenziali. Poiché ci sonomolto lunghi, perfino a tre assi, i conducenti non potendosi disporre all’interno di un solo stallo,ano trasversalmente occupando perfino tre posti auto, disponibili per i. A differenza degli altri anni, in questo periodo viene lasciato libero lo stallo riservato ai mezzi dei portatori di handicap. "Questo succede ogni anno alla Sentina, dove idiventano zona, i cui mezzi rimangono lì per settimane – scrive il lettore che invia la foto –.