Longlegs vuole provocarvi incubi per tutto l' autunno

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 5 ottobre 2024) Senza reali spoiler, nell'elenco che segue si indicano alcuni motivi che alimentano l'hype attorno a, l'horror con Nicolas Cage, ritenuto da molti il più spaventoso del 2024, in arrivo in Italia per Halloween. Ha ragione chi dice che è meglio non informarsi troppo prima di guardarlo? Sì,è uno di quei film horror su cui è meglio sapere il meno possibile, sopratrispetto alla trama e alcune sorprese. Il regista è quasi sconosciuto, eppure il suo nome è quasi una garanzia di qualità (del terrore) Osgood Perkins, conosciuto anche come Oz Perkins è figlio di Anthony Perkins, mitico interprete di Psycho, un film fondamentale nella costruzione dell'archetipo cinematografico del serial killer. In passato, ha anche recitato, ma non più di tanto in prodotti legati alla paura.