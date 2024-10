Logiche e obiettivi del colpo di maglio israeliano a un anno dal 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 5 ottobre 2024) Dolore e giustizia, cordoglio e implacabile perseguimento dei responsabili per l’anniversario dei disumani massacri compiuti da Hamas nel cuore di Israele. Unche ha sconvolto e continua devastare il Medio Oriente e tiene col fiato sospeso il mondo. Dopo le eliminazioni a Teheran e Beirut dei vertici di Hamas e degli Hezbollah, Ismail Haniyeh e Hassan Nasrallah, e la probabile uccisione anche del successore di Haniyeh a Gaza, Yehya Sinwar, il governosi accinge a sottolineare con tutta una serie di raid che hcomeprincipali i rimanenti leader terroristici, le ore del lutto nazionale per commemorare le vittime delle stragi dello scorsoe pregare per gli ostaggi ancora in vita nelle viscere sotterranee della striscia di Gaza.