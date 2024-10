Last minute all inclusive e pet friendly | l’estate da record di Italy Family Hotels

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024) E’ stata un’estate dai risultati davvero daquella appena trascorsa per, che ha registrato un’ottima occupazione nei mesi centrali della stagione e la crescita delle prenotazioni, ma anche dei soggiorni leggermente più brevi di cinque e sei notti. E per le famiglie in vacanza, ha evidenziato l’importanza delle offerte All, delle attività e del divertimento per i bambini e della possibilità di portare con sé l’animale domestico. È quanto emerge dalla recente indagine condotta da Area38, l’agenzia di marketing numero uno perhotel, per conto di, consorzio che riunisce 145 strutture 100% certificateal mare, in montagna, al lago e in collina.