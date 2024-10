Juventus-Cagliari Thiago Motta in conferenza stampa | orario tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 5 ottobre 2024) Alle 13:00 di oggi, sabato 5 ottobre,interverrà inper presentare, match della settima giornata di Serie A 2024/2025, in programma alle 12:30 di domenica 6 ottobre. Sarà possibile seguire ladel tecnico bianconero su Dazn e su.com, previa registrazione al sito. Dopo la splendida vittoria sul Lipsia in dieci uomini, il morale è alle stelle in casa bianconera, anche se l’infortunio di Bremer ha guastato il clima di euforia. La necessità di porre rimedio all’assenza del leader difensivo è uno dei temi d’attualità. Senza dimenticare ovviamente il discorso Paul Pogba, che si è visto ridurre a 18 mesi la squalifica per doping. Questo vuol dire che a gennaio potrà tornare ad allenarsi, mentre a marzo potrà vedere di nuovo il campo. Un rinforzo a sorpresa per il finale di stagione.