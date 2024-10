Intercettazione al The Club si parla dello scontro che precede la spedizione punitiva Quello lo spingeva l’altro gli ha dato uno schiaffo E Lucci racconta la rissa fra Fedez e Iovino

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Milano, 5 ottobre 2024 – Ore 3.06 del 22 aprile, via Traiano. Un mini-van nero piomba all’incrocio con via Petitti e si ferma sulle strisce. Il primo a scendere è un uomo dal fisico esile, che si avvicina al. Il primo è, rapper 34enne, la vittima designata Cristiano, personal trainer di 37 anni. Avanza verso, montando la guardia come un pugile e cercando di colpirlo, ma il preparatore atletico indietreggia, scartando a destra. Arriva un terzo uomo, imponente, che aggredisce. Poi eccone altri 5-6, in gruppo.viene spintonato e cade a terra, si scatena il “branco” sull’uomo a terra in balìa di calci e pugni. Fino a oggi esisteva il filmato dell’aggressione basato sulle telecamere.