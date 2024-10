Inter-Roma Women le ventiquattro convocate di mister Piovani!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024) Oltre alla prima squadra nerazzurra, oggi scenderanno in campo anche le nerazzurre di Gianpiero. Ecco le calciatricidal tecnico in vista di. CONVOCAZIONI – Le ragazze di Gianpierosono pronte a una nuova sfida di Serie A Femminile. Domani pomeriggio le nerazzurre scenderanno in campo, di fronte ai propri tifosi, per disputare. La sfida, la quinta del campionato, sarà un’importante banco di prova, utile a ricevere conferme su quanto di buono fatto finora. Le giallorosse, infatti, saranno tra le avversarie più complicate e preparate da affrontare nel corso della stagione. Per questooggi avrà bisogno dell’apporto di tutte le sue calciatrici. Di seguito la lista delle nerazzurre che saranno a sua disposizione in, ledi1. Cecilía Rán Rúnarsdóttir;3.