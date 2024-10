Impressum Photo Award Fotografie dal territorio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Diventa nazionale e internazionale il concorso fotografico "", organizzato dall’associazione Hub62029 e giunto alla 4ª edizione. Dopo la prima per far conoscere Tolentino e le altre due sulle Marche, questa volta l’obiettivo è promuovere ilitaliano, sempre attraverso la fotografia. Sono arrivate 543 foto; la giuria tecnica ne ha selezionate 77 (20 per ogni ambito, tranne una 17) per quattro categorie: "Fotografia naturalistica", "Contaminazione urbana", "Anime" (storie di persone e animali) e "Le Marche, tra paesaggi, borghi, arte e tradizioni". La partecipazione al concorso era aperta a tutti: fotografi professionisti, emergenti, autodidatti di qualsiasi nazionalità e appassionati.