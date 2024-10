Il soccorso rosso di Fabio Fazio | toh che caso chi invita alla prima puntata di Che tempo che fa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Al via domani, domenica 6 ottobre, la nuova stagione di Cheche fa, la trasmissione condotta dasul Nove. Con lui ci saranno come sempre Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Per ladi questa nuova edizione, comunque, è atteso un ricco parterre di ospiti. Tra questi, Damiano David dei Maneskin, che canterà per lavolta in tv il suo ultimo brano, quello che apre la sua carriera da solista. Ma non solo:accoglierà in studio anche Amadeus, che ha detto addioRaifine della scorsa stagione televisiva proprio per passare al Nove. Qui, però, i suoi primi risultati al timone del programma Chissà chi è non sono stati soddisfacenti in termini di ascolti. Tutto il contrario. Tra gli ospiti del programma di, poi, ci saranno anche l'attore Claudio Bisio e la giornalista Rai Monica Maggioni.