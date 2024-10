Il maltempo si abbatte su Perugia | allagamenti e smottamenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024), 5 ottobre 2024 - Ilsi è abbattuto sulla provincia di. Le forti piogge e temporali hanno causato danni diffusi, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati in una serie di operazioni di soccorso per far fronte alle emergenze. Montone Un piccolo smottamento ha interessato l'abitato di Montone. Fortunatamente, non si segnalano danni a persone o cose, ma la situazione è stata monitorata attentamente per prevenire ulteriori rischi. Città di Castello eLe intense precipitazioni, inizialmente concentrate nella zona di Città di Castello, hanno provocatoe la caduta di alberi. Successivamente, ilsi è spostato verso, colpendo con particolare violenza le località di Ponte Pattoli e Resina, dove si sono registrati danni significativi.