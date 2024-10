Il Forum filorusso di Verona trasloca ancora Quest’anno negli Emirati

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ileuroasiatico disi terrà a Ras Al Khaimah,Arabi Uniti. È il terzo anno di fila che la kermesse non si tiene nella città veneta. A organizzarla è sempre l’Associazione Conoscere Eurasia, presieduta da Antonio Fallico, già a capo di Banca Intesa Russia (che un anno fa ha chiuso il suo ufficio di rappresentanza a Mosca, aperto mezzo secolo prima), console onorario della Federazione Russa ae storico portiere dei rapporti tra l’Italia e la Russia. L’anno scorso era stata organizzata a Samarcanda, città dell’Uzbekistan considerata dalla diplomazia cinese un’“antica città sulla Via della Seta”. Nel 2022, invece, a Baku, in Azerbaijan.