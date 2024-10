Fuga dei medici allo studio incentivi e flat tax per fermare l’esodo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 5 ottobre 2024) Il ministro della salute, Orazio Schillaci, ha delineato le prossime mosse del governo in materia di sanità, anticipando interventi significativi per arginare la crisi che colpiscee operatori sanitari. Durante l’Assemblea generale deieuropei dipendenti (Fems), a Roma, Schillaci ha affermato che la priorità sarà migliorare le condizioni economiche dei professionisti del Servizio Sanitario Nazionale e pianificare nuove assunzioni. I giovaninon vogliono più saperne delle specializzazioni che richiedono sacrificio e turni pesanti, visti gli stipendi che non sono assolutamente competitivi. Le iscrizioni ai corsi di specializzazione in pronto soccorso, chirurgia o nefrologia sono in calo drammatico.