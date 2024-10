Esonda ancora il fiume dell’incubo lo spettro del trasloco forzato Mancati lavori la Procura accelera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ravenna, 5 ottobre 2024 – Il paese è lo stesso, gli allagamenti pure. Traversara, frazione di quasi 500 anime nelle campagne di Bagnacavallo (Ravenna), era già stata epicentro dell’alluvione che a metà settembre scorso aveva flagellato la provincia romagnola. In quell’occasione il Lamone era esploso: strade inondate di fango e persone sui tetti in attesa di essere salvate dagli elicotteri. Le piogge nella notte tra giovedì e ieri sono tornare a colpire duro. E il Lamone è tornato a fare la voce grossa uscendo dall’alveo nello stesso punto. Alle 3.30 l’acqua ha iniziato a strisciare verso i campi, allagandoli. E ha raggiunto la zona del paese nella quale si concentrano le case da abbattere per via della precedente alluvione (una decina) accumulandosi fino a una ventina di centimetri.