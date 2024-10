Dal panettiere al nuovo steward | chi dice no agli ultrà delle curve sa cosa rischia Ti faccio perdere il posto di lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Milano, 5 ottobre 2024 – ??Ildi piazzale Axum che si era opai piani di espansione di Luca Lucci e del gruppo della curva Sud del Milan, la negoziante di Cologno Monzese finita nel mirino, lominacciato perché aveva osato bloccare una ultras senza biglietto (“Tiildi”) e infine spostato dal suo responsabile in un altro tornello dedicatospettatori che non fanno parte della tifoseria organizzata. Episodi, avvenuti in diverse occasioni e ricostruiti dinvestigatori, che sono lo spaccato di un sistema, e della “capacità di incutere timore facendo leva sul vincolo di appartenenza”. IlA ottobre dell’anno scorso, gli ultras della Curva Sud avevano messo gli occhi su locali commerciali in piazzale Axum, a pochi passi da San Siro, ritenuto un “luogo strategico e favorevole per il proprio merchandising”.