Autonomia Comitato referendum | Ora portare al voto gli italiani

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Eravamo fiduciosi del risultato e siamo qui per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato per questo risultato e che ritengono che questa legge vada abrogata”. Così Giovanni Maria Flick, presidente delreferendario contro l’differenziata, a margine dell’Assemblea a Roma. “Siamo qui anche perchè ora arriva la fase più difficile. Se il refedendum verrà ammesso ci sarà da lavorare per trasformare quelle firme in“, aggiunge Flick. “Ci siamo uniti con l’obiettivo di fermare questa legge, un obiettivo che riguarda tutti i cittadinie spero che le beghe politiche saranno fuori – è l’auspicio di Ivana Veronese, vice presidente delpromotore del– Noi poi dovremmo convincere tutta quella parte dell’Italia che non va a votare di andare a votare”.