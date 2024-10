Attacco il 7 ottobre o | Israele-Iran la profezia di Caracciolo Due ipotesi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 5 ottobre 2024) Determinazione contro "l'unico nemico",, con risposte "legittime e legali", ma anche appello all'unità di tutti i musulmani. Questa è la linea che la Guida Suprema dell', l'ayatollah Ali Khamenei, ha tracciato durante la preghiera del venerdì e la cerimonia di commemorazione per Hassan Nasrallah, il leader di Hezbollah ucciso durante i raid in Libano. La risposta di Tel Aviv all'di Teheran è attesa per "l'inizio della prossima settimana". È quanto ha riferito la stampa israeliana, citando fonti dell'Idf secondo le quali la reazione sarà "seria e significativa". Che cosa dobbiamo aspettarci? Quali saranno gli sviluppi del conflitto che sta facendo esplodere le tensioni in Medio Oriente? Lilli Gruber lo ha chiesto a Lucio. Due, secondo il direttore di Limes, sono le possibilità.