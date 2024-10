Amadeus fa un tutorial per spiegare come guardare il Nove

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 5 ottobre 2024) Gli ascolti di Chissà chi è sono in costante discesa e questo ha indubbiamente allarmatodato che ieri, via Instagram, si è trovato costretto a fare unsuil canale. Lo ha fatto con telecomando alla mano e tv accesa. “Ciao a tutti dapiccoloper vedere il canale: basta premere il canale 9 del digitale terrestre. Se per caso non riuscite a vederlo è perché va risintonizzato. Se invece guardate la tv sui canali satellitari basta digitare sul telecomando i tasti 1, 4, 9: fate 149 e si vede Chissà chi è“., molto probabilmente, col passaggio sulha perso lo zoccolo duro degli 80enni che guardano Rai1 a prescindere e che neanche sono a conoscenza del canale, ma questo, essendo stato fatto su Instagram, non li ha raggiunti minimamente.